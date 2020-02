Pd: Zingaretti, 'Cuppi presidente, dare valore a sindaci e Resistenza'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Propongo a tutti voi una sindaca, un'amministratrice. Nei nostri organismi dirigenti sempre più presenti gli amministratori per dare attenzione alla concretezza dell'azione politica". Lo dice Nicola Zingaretti all'assemblea Pd avanzando la proposta di eleggere Valentina Cuppi a presidente dell'assemblea.

"Si è avvicinata noi da poco, questo non è un problema ma anzi un grande successo. Noi esistiamo per avvicinare le persone e non per allontanarle. E in questo momento di odio, di ritorno dei fascismi noi siamo felici di eleggere la sindaca di Marazabotto, comune medaglia d'oro della Resistenza".