Tlc: Fi, da Pisano omissione grave su cloud nazionale in Commissione

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Mercoledì il ministro Paola Pisano, audito in commissione Tlc alla Camera dei deputati per informare il Parlamento sul Piano Innovazione del governo, elaborato con la consulenza di Davide Casaleggio, presidente di una società privata che opera proprio nell'ambito che intende normare, omette pur interrogata dai commissari in merito, di parlare delle scelte future che riguardano il progetto già annunciato di un Cloud nazionale per i dati strategici della Pa. Si tratta di uno schiaffo al parlamento che getta pesanti ombre sulla gestione del rapporto tra pubblico e privato". Lo scrivono in una nota i deputati di Forza Italia della Nona Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Deborah Bergamini (vicepresidente), Simone Baldelli, Giorgio Mulè, Antonio Petangelo, Roberto Rosso, Diego Sozzani e Federica Zanella.

"Invitiamo il ministro, in virtù del suo ruolo istituzionale, a fare chiarezza sul ruolo di Casaleggio e sul potenziale conflitto d’interessi perché la sicurezza nazionale di uno Stato come l'Italia non può essere assoggettata agli interessi di qualche azienda legata ai ministri del governo", concludono.