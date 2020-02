Coronavirus: Marin (Fi), 'ascoltare esperti, quarantena per chi viene da Cina'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Il presidente uscente della Società europea e italiana di virologia è il prof. Giorgio Palù. Un italiano. Credo non sia difficile contattarlo, ma almeno ascoltarlo è facilissimo. Oggi ha detto a tutti come in assenza, e in questo momento è così, di misure come vaccini e terapie antivirali è obbligatorio attivare una serie di misure come la quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Cina. Il governo prenda velocemente le decisioni che servono e lo faccia ascoltando gli esperti di riconosciuta fama internazionale che abbiamo nel nostro Paese”. Lo chiede il deputato di Forza Italia Marco Marin.