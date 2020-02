Sopra Steria: in Italia in 2019 ricavi a 83 mln (+11%)

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Il bilancio del 2019 conferma un fatturato record per Sopra Steria Italia, che si attesta a 83 milioni di euro, e, per il quarto anno di fila, una crescita costantemente a due cifre, pari quest’anno all’11%. L’operating profit sull’attività di business corrisponde al 7,5%. I risultati del mercato italiano confermano in positivo il trend del gruppo che vede un incremento dell’8,3% (+6,5% al netto delle acquisizioni) e un fatturato consolidato di 4.434 milioni di euro, oltre gli obiettivi fissati per l’anno.

"Sono molto soddisfatta: i risultati di Sopra Steria Italia ci consentono di lavorare al fianco delle principali realtà nazionali che guidano la digital transformation e, quindi, di essere tra gli abilitatori dell’innovazione del Paese. Cresciamo ma non ci fermiamo. Infatti, non abbiamo ridotto gli investimenti dedicati alla tecnologia e alle persone, la nostra risorsa più preziosa. E lo dimostrano i numeri: assumiamo giovani dando prospettive di crescita, in un ambiente di lavoro di qualità che promuove la sostenibilità con azioni concrete ", sottolinea Stefania Pompili, l'ad di Sopra Steria Italia.

Nel 2019 il gruppo che si conferma tra i leader europei della consulenza, dei servizi digitali e dello sviluppo di software ha registrato un incremento del 15,1% dell’operating profit (354,3 milioni di euro) con un margine dell’8% sui ricavi (+7,5% nel 2018) ; un utile netto di 160,3 milioni di euro in aumento del 28,1% e utile per azione in crescita: da 6,20 euro nel 2018 a 7,92 euro nel 2019. Il Cda di Sopra Steria proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 2,40 euro per azione (1,85 euro nel 2018).