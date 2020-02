M5S: timore per regionali, verso rinvio Stati generali e capo politico a luglio/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Ma c'è chi vede col fumo negli occhi al rinvio di un appuntamento decisivo per le sorti del Movimento. In particolare, lo stesso Di Maio sarebbe tra i più avversi, anche se dal suo entourage tacciono sulla questione e assicurano che ferma resta la convinzione di Di Maio a non ricandidarsi alla guida grillina. Anche il ministro Vincenzo Spadafora sarebbe fermamente contrario al rinvio.

Il timore è che, attendendo l'estate, della creatura di Grillo e Casaleggio finirebbero per "restare solo le ceneri", il mantra che rimbalza tra gli sfavorevoli al rinvio, anche alla luce dei sondaggi che vedono il Movimento in costante calo. C'è bisogno di una leadership forte -è la tesi di chi non vuole attendere l'estate- per tornare a correre.

Il possibile rinvio divide. In Parlamento c'è una corrente di eletti che la contrasta apertamente, annovererebbe, tra gli altri, Michele Gubitosa, Anna Macina, Mariolina Castellone. "Al Movimento serve subito una leadership forte -dice Gubitosa all'Adnkronos- sarebbe un errore temporeggiare".