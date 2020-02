Elezioni: Prestipino (Pd), 'Meloni non esageri con sparate elettorali'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni in tema di fisco dovrebbe fare qualche ripasso e non esagerare con le sparate elettorali, se non vuole finire dietro la lavagna. Il governo ha infatti ridotto proprio quelle tasse che gli italiani avrebbero dovuto pagare per colpa della destra. Stop all’aumento dell’Iva, riduzione delle tasse per i lavoratori, via il superticket per la sanità, sono interventi che la leader di FdI non riesce a ricordare". Lo dichiara la deputata dem Patrizia Prestipino.

"Il ministro Gualtieri, insieme a tutto il governo, lavora per ridurre le tasse non a parole e per un fisco più equo che con la flat tax di Maurizio Leo avrebbe tolto ai più deboli per dare ai ricchi: una colossale ingiustizia. Per non parlare dell’enorme disavanzo aggiuntivo, 1 miliardo e 200 milioni, lasciato a Roma dalla giunta Alemanno con cui gli uomini e le donne della Meloni andavano a braccetto. Non accettiamo certo lezioni da loro”.