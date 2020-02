Mafia: boss Graviano, 'Non ho mai conosciuto Marcello Dell'Utri' (2)

(Adnkronos) - Poi, il boss Giuseppe Graviano, ha confermato quanto dette nelle scorse udienze al pm Giuseppe Lombardo, cioè di "avere incontrato per tre volte Silvio Berlusconi". Ma quando l'avvocato Antonio Ingroia gli chiede "se in uno dei tre incontri" con l'ex premier fosse presente l'ex senatore Marcello Dell'Utri, che ha scontato una pena per concorso esterno in associazione mafiosa, Graviano replica secco: "Ma se le ho detto che non l'ho mai conosciuto... Se ci fosse stato anche lui glielo avrei detto".. E Ingroia: "Le ho fatto questa domanda perché in una intercettazione del giugno 206 parlando con Umberto Adinolfi in carcere parlava di Dell'Utri. Che si sarebbe dovuto fare un esame di coscienza insieme con Berlusconi". E Graviano spiega: "Io questa intercettazione non me la ritrovo ma le rispondo. Dissi che Berlusconi si doveva fare un esame di coscienza perché aveva approvato delle leggi che mi facevano restare in carcere".