Governo: Salvini, '6 mesi che litigano e non fanno una mazza'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ilva, Alitalia, Whirpool... Miracoli non se ne fanno, ma non è che abbiamo al governo qualcuno che non è d'accordo con me ma fa qualcosa, il dramma è che, da 6 mesi a questa parte, questi litigano su tutto e non fanno una mazza, non decidono, non scelgono". Così Matteo Salvini, in un comizio in diretta da Pesaro. "Prendete Autostrade - incalza il leader della Lega - chi vuole la revoca, chi non la vuole. Il risultato è che litigano mentre sono fermi 13 miliardi di investimenti sulle autostrade italiane".