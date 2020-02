Pd: Zingaretti vara segreteria, 'finalmente unità e sindaci in nuovi gruppi dirigenti' (3)

(Adnkronos) - L’esecutivo delle funzioni politiche e istituzionali, definito per funzioni nel partito, nei gruppi parlamentari e nel Governo, nelle istituzioni è composto da: Anna Ascani – Vicepresidente PD; Brando Benifei – Capo Delegazione al PE; Gianni Cuperlo – Presidente Fondazione; Graziano Delrio – Capogruppo Camera; Paola De Micheli – Ministro; Lorenzo Guerini – Ministro; Dario Franceschini – Capo Delegazione Pd Governo; Andrea Marcucci – Capogruppo Senato; Maurizio Martina – già candidato Segretario; Virginio Merola – Sindaco città metropolitana; Michele Meta – capo segreteria politica del Segretario nazionale; Andrea Orlando – Vicesegretario PD; Debora Serracchiani – Vicepresidente PD; Luigi Zanda – Tesoriere Nazionale Pd

A questi nominativi andrà aggiunta il/la Presidente del PD che sarà eletto/a in Assemblea il 22 febbraio. Partecipano come invitati permanenti all’esecutivo per funzioni: Stefano Bonaccini – Presidente Conferenza Stato-Regioni; Mauro Bussone – Presidente UNCEM; Michele De Pascale – Presidente UPI; Antonio Decaro – Presidente ANCI; Matteo Ricci – Presidente ALI, si conclude nella nota Pd.