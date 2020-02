Catania: prosegue iter per cittadella giudiziaria, domani bando per progettazione

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - Prosegue la demolizione dell’ex Palazzo delle Poste di Catania dove sorgerà la nuova cittadella giudiziaria progettata dalla Regione siciliana. Da quasi un mese, in viale Africa, le ruspe dell’impresa Icoser di Gangi lavorano incessantemente per fare spazio alla realizzazione di strutture destinate a ospitare uffici e aule. Nel frattempo, è stato definito l’iter per il concorso di idee, il cui disciplinare, aperto ai migliori professionisti del settore, è già disponibile sul sito web istituzionale della Regione. E domani, venerdì 21 febbraio, sarà pubblicato il bando sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio nazionale degli architetti.

"Da simbolo del degrado a presidio di legalità ma anche di rigenerazione urbana - sottolinea il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - Il nuovo Palazzo di giustizia oltre a ospitare gli uffici darà lustro a una zona importante della città di Catania. Il mio governo sta andando incontro a un'esigenza inseguita e avvertita da decenni. Un’opera utile, frutto di un’azione sinergica di Regione, Comune e amministrazione giudiziaria, sulla quale saremo vigili affinché vengano rispettati i tempi previsti".