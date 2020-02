Mafia: Boccassini, 'mai avuto una visione complottista, Scarantino un povero mentitore'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - Io non ho avuto una visione complottista. Quello che so è che più Scarantino parlava e più dimostrava di essere un poveraccio. Se fosse stato imbeccato da qualcuno lo sarebbe stato in maniera grossolana. In persona in buona fede con un minimo di professionalità lo avrebbe subito placcato. Anche un uditore giudiziario se ne sarebbe accorto”.

Così Ilda Boccassini proseguendo la deposizione al processo sul depistaggio sulla strage di Via D’Amelio. “A me e al collega Sajeva non è mai venuto il sospetto che ci fosse stato un depistaggio - dice -Quello che ci colpiva era la voglia di passare sopra a cose su cui non si poteva passare sopra". E ribadisce: “Scarantino era un povero mentitore”.