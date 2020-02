Palermo: 200 firme per sostenere ztl notturna e una petizione per h24

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - Oltre duecento persone, tra residenti e operatori economici del centro storico di Palermo, hanno sottoscritto l’adesione per sostenere la posizione del Comune sulla ztl notturna davanti al Tar che la settimana prossima si riunirà in camera di consiglio. A questi si aggiungono oltre 170 residenti che, con una petizione, hanno chiesto l’istituzione della zona a traffico limitato 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

"In pochi giorni siamo riusciti ad attivare centinaia di persone - afferma Fabrizio Brancato, residente del centro storico e promotore dell’iniziativa - Tantissimi hanno dimostrato di essere interessati affinché si dia seguito all’istituzione della ztl nelle ore notturne di venerdì e sabato. Per tante persone questo provvedimento è solo un ulteriore passo per rendere il centro storico sempre più a misura d'uomo".