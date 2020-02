Milleproroghe: Fregolent, 'voti in dissenso Iv su questioni note'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Il nostro senso di responsabilità ci porta a votare la fiducia al governo e ad approvare il provvedimento. Ma abbiamo posto delle questioni note, su cui abbiamo chiesto una revisione in questi mesi: tasse come la Plastic o la Sugar tax, lo sblocco dei cantieri, le concessioni autostradali, la prescrizione, per le quali avevamo chiesto al governo di tenere conto anche delle posizioni di Italia Viva”. Lo dichiara la deputata Silvia Fregolent della presidenza del Gruppo di Italia Viva.

“Purtroppo anche di fronte a Ordini del Giorno di buon senso, per i quali avevano chiesto di avere delle aperture, abbiamo avuto solo delle risposte negative e atteggiamenti ostili. Chi pensa che abdicheremo alle nostre idee non ci conosce. Se questo governo è frutto di un accordo di coalizione allora tutti devono avere pari dignità”, conclude.