Iv: Renzi, 'noi guardiani buonsenso, lo saremo anche se opposizione'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Noi in questi mesi siamo stati gli argini, i guardiani, i garanti del buonsenso. Lo abbiamo fatto a testa alta, lo continueremo a fare sia che staremo in maggioranza sia che saremo all'opposizione". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato. "Italia Viva si è caratterizzata in questi mesi come l'unico luogo di presentazione di proposte serie per il futuro del Paese".