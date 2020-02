Autostrade: Renzi, 'occhio a populismo, si rischia che Stato paghi'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Della revoca delle concessione si parla da un anno e mezzo. Credo sia un messaggio che funziona molto bene nell'opinione pubblica" però "io metto lì un tema: io sono perchè Autostrade paghi e paghi tanto. Spero che non ci sia chi in nome del populismo fa una battaglia per cui alla fine è lo Stato che paga Autostrade. Sarebbe un paradosso, occhio che non si arrivi a questo capolavoro. Vedremo come va a finire, vedremo i provvedimenti". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato.