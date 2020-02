Governo: Scilipoti, 'essere 'responsabili' per servire e non essere serviti'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Ai parlamentari dico: chiamatevi responsabili. Non temete! E non dimenticate: ‘Meglio servire che essere serviti’”. Lo dice, interpellato da 'Il Foglio, Domenico Scilipoti, uno dei parlamentari cosiddetti Responsabili che nel 2010 votarono la fiducia al governo di Silvio Berlusconi.

"Se davvero credono che le motivazioni per sostenere un governo siano tanto alte e nobili, devono utilizzare la parola responsabile -aggiunge- che è parola bellissima. Non deve spaventare chi sta per fare il grande salto. Il responsabile in alcuni momenti deve fare l’irresponsabile. Lo ripeto. Il seme va piantato, va messo a dimora per il futuro. Non si è mai compresi ma forse un giorno sì. Oggi lo posso dire. Ho subìto un processo politico. Perché ero basso, siciliano, perché non ero bello. Ma avevo ragione io. Con la decisione di allora ho evitato di consegnare il mio Paese alle lobby dei tecnici. Scilipoti ha commesso errori, ma non ha venduto il suo Paese”.