Governo: Scilipoti, 'essere 'responsabili' per servire e non essere serviti' (2)

(Adnkronos) - “Da quel che riesco a capire, Matteo Renzi -dice poi Scilipoti tornando a commentare la situazione attuale- ha permesso la nascita" dell'attuale governo "proprio in nome della responsabilità e, dopo sei mesi, mi sembra di capire che non valga più. Voglio dire che se dopo sei mesi consiglia alla destra, contro cui ha deciso di formare questo governo, di mettersi insieme, anche uno come Scilipoti si sente confuso. Non so se mi sono spiegato”.

"Io, come immaginate, non ho nulla in contrario" all'intervento dei cosiddetti Responsabili. "Ma il mio consiglio è dire: perché lo appoggiamo? Quali sono i rischi per l’Italia? Perché vogliono buttare giù Conte? Costituire un nuovo Gruppo può essere nobile, ma non se lo fai solo per proteggere te stesso”.