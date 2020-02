Campania: Gelmini, 'Caldoro è il candidato migliore'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La Campania per Forza Italia è un serbatoio di consensi molto importante, abbiamo proposto un candidato come Stefano Caldoro, un candidato di grande qualità che anche secondo i sondaggi è il candidato migliore. Una persona competente che garantisce un approccio concreto ai problemi. Sono sicura che il centrodestra troverà una soluzione per tutte le regioni nelle quali si andrà al voto”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Stasera Italia', su Rete 4.

“Forza Italia da sempre è aperta ai candidati civici - ha proseguito - anche a Milano abbiamo candidato Albertini e la Moratti, espressioni della società civile. Però nelle regioni del Sud, in particolare in Campania ad oggi non sono emersi candidati più forti rispetto a Caldoro. Caldoro in Campania è simile a Jole Santelli in Calabria, una donna forte che si è candidata ed ha stravinto”.