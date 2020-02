Clima: il Treno Verde di Legambiente ferma ad Agrigento (2)

(Adnkronos) - Quattro temi del percorso-mostra: nel primo vagone, l'emergenza climatica è globale e interconnessa, con uno spazio dedicato all'analisi generale delle cause e degli effetti del fenomeno; nella seconda, la soluzione è locale e interconnessa, e vede sul tavolo le risposte per fronteggiare l'emergenza sui singoli territori; nella terza "una #rievoluzione ci salverà", con uno spazio dedicato alle nuove generazioni scese in piazza per salvare il pianeta; nella quarta, si parte dalla domanda 'cosa possiamo fare?' per riflettere sull'importanza delle scelte nella vita quotidiana, dai nostri consumi e comportamenti all'importanza dell'informazione e dell'impegno diretto.