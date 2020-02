Clima: il Treno Verde di Legambiente ferma ad Agrigento

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Dopo la tappa inaugurale in Calabria, il Treno Verde di Legambiente e Fs Italiane arriva per la prima volta ad Agrigento. La storica campagna itinerante promossa da Legambiente e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sarà giovedì 20 febbraio al binario 1 della stazione bassa di Agrigento.

Un'edizione, la trentaduesima, che avrà come tema portante la sfida Change Climate Change: raccontare le cause e gli effetti della crisi climatica, ma soprattutto come sia possibile cambiare il cambiamento climatico a partire dalle buone pratiche avviate sui territori. A bordo del treno anche una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Le quattro carrozze espositive saranno aperte di mattina per le scuole prenotate, mentre dalle 16 alle 18:30 l'ingresso è libero.