Governo: Letta, 'così non va avanti, autostrada per Salvini'**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Così non vanno molto avanti. Una fibrillazione, un litigio continuo non mi sembra modo migliore per superare le difficoltà che ci sono. Nono so se avverrà, così non si va vanti. Salvini si trova davanti un'autostrada". Lo dice l'ex-premier Enrico Letta a Di Martedì su La7.