Sicilia: Corte Conti, 'velocità spesa fondi Ue in linea con Regioni meno sviluppate'

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - "Sul fronte dell’attitudine alla realizzazione delle diverse programmazioni in corso nella Regione siciliana, in considerazione dei più recenti dati raccolti dalla Corte dei Conti nel corso del 2019, deve evidenziarsi una tendenziale velocità di spesa in linea con la media dello stato di attuazione finanziaria delle altre Regioni meno sviluppate, con eccezione per il solo Fse". Lo scrive la Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti nella relazione sulle previsioni del Documento di economia e finanza regionale per gli anni 2020-2022 e della relativa nota di aggiornamento, presentata oggi in commissione Bilancio all'Ars.