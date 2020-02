Sardine: domani a Taranto, 'su ex Ilva serve via pragmatica'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Il tema del Mezzogiorno d’Italia torna prepotentemente all’attenzione dell’opinione pubblica anche grazie all’intervento straordinario annunciato su quest’area del paese con 200milioni di euro nel bilancio dello Stato e una fiscalità dedicata allo sviluppo. Il primo appuntamento è a Taranto", domani, "alle ore 10.30 sulla banchina della Discesa Vasto in città vecchia. Alle ore 11 arriverà Tina- La Sardine Gigante, condotta per mano dalle sardine Campane, da una delegazione di Sardine Lucane e dagli operai della Whirlpool – di due regioni del Sud alle prese con grandi problemi di sviluppo legate alle politiche per il lavoro nell’area del paese che ancora soffre il maggior numero di disoccupazione giovanile". E' quanto si legge in una nota della 6000 Sardine, in vista dell'appuntamento di domani.

"Crediamo che di fronte ai negazionismi che hanno infarcito la vicenda tarantina, sia sul fronte ambientale, sia sul fronte occupazionale e produttivo - proseguono le Sardine - si debba trovare una via pragmatica e concreta che indichi con certezza non solo quello che non è più prorogabile rispetto alla risposta sui bisogni di salute (bonifiche e innovazione di processo) ma anche ciò che va compiuto oggi sul piano di un modello di sviluppo economico da superare e per cui servono investimenti da compiere ora".

"Abbiamo chiesto di realizzare un’incontro con esperti, tecnici ed istituzioni di risonanza mondiale, grazie alla collaborazione con la Comunità Europea: un focus internazionale sulla città che dal punto di vista economico e ambientale rappresenta non solo la sfida per il domani di tutta l’Italia ma anche di tutto il continente europeo". La staffetta ripartirà da Taranto nel pomeriggio alla volta di Squinzano, in provincia di Lecce, "dove è prevista la grande manifestazione pubblica in piazza Plebiscito, a partire dalle 19.30".