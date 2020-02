Energia: borsa elettrica, prezzo -3,7% a 39,01 euro/mwh

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Prezzo dell'elettricità in calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 10 a domenica 16 febbraio, il prezzo medio di acquisto dell’energia nella borsa elettrica (Pun), alla quarta flessione, si attesta a 39,01 euro/MWh, in calo di 1,52 euro/MWh rispetto alla settimana precedente (-3,7%). Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato.

Ancora in riduzione anche i volumi di energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,5 milioni di MWh (-1,0%), torna tuttavia in aumento la liquidità del mercato, al 77,2% (+0,4 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, sempre in flessione, sono variati tra 37,68 euro/MWh del Sud e 41,67 euro/MWh della Sicilia.