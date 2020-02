Iv: premier Pakistan posta foto con Renzi, 'in visita 'for a sky trip''

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "The group is visiting Pakistan for a ski-trip". Una gita sulla neve. E' la 'didascalia' del premier ministro del Pakistan, Imran Khan, a una foto pibblicata sul suo account Istagram in cui si vede Matteo Renzi insieme ad un gruppo di persone.

Scrive il premier pakistano a margine della foto: "HRH Princess Beatrice of York , Jose Maria Aznar (Former Prime Minister of Spain), Matteo Renzi (Former Prime Minister of Italy), Zia Chishti, Frederico Rigoni, SAPM Sayed Zulfikar Bukhari, Ali Jehangir Siddiqui call on Prime Minister Imran Khan. The group is visiting Pakistan for a ski-trip".