Moda: al via domani fashion week, 91mila imprese in Italia

Milano, 17 feb. (Adnkronos) - La Camera di commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi fa il punto sulle piccole e medie imprese del settore moda e shopping alla vigilia della partenza della fashion week milanese, che si terrà da domani al 24 febbraio. In Italia, sono 91mila in tutto e solo in Lombardia ce ne sono 10mila, di cui una su tre a Milano.

Tra le specializzazioni, Prato ha una maggiore presenza di boutique col 47% dello shopping di moda del territorio, rispetto al 35% italiano, tra le lombarde è prima Lecco col 37%. Per abbigliamento bimbi è prima Matera col 14% rispetto al 7% nazionale. Per biancheria intima è prima Rovigo col 22% rispetto al 10% nazionale, e, tra le lombarde, Monza. Per le pellicce è prima Firenze col 2,3%. Per cappelli prima Aosta col 3,7% rispetto a 1,3%. Per calzature prima Firenze col 15% rispetto al 3% nazionale, tra le lombarde Milano e Lodi.

Gli addetti nelle boutique sono 259 mila in Italia e 63 mila in Lombardia. Prima Milano con 45mila, poi Napoli con 19mila, Roma con 17mila, Torino, Bari e Padova con circa 7mila. A seguire Cuneo e Firenze con 5 mila. In regione Lombardia, dopo Milano, si trovano Brescia (3.550), Bergamo (3.300), Varese (2.256) e Pavia (2.021).