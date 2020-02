Palermo: anziana colpita a calci e pugni per un parcheggio, indagini carabinieri

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - Un'anziana donna è finita in ospedale dopo essere stata colpita da calci e pugni per un parcheggio. E' accaduto nel centro di Palermo, in via Francesco Crispi, nei pressi del porto, dove la donna di 73 anni voleva parcheggiare. Appena la vittima ha iniziato a gridare il suo aggressore è scappato. I sanitari del 118 hanno trasportato la donna in ospedale dove è stata tenuta in osservazione ma la tac ha escluso fratture o trauma cranico. Indagano i Carabinieri.