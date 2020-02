Governo: Provenzano, 'Renzi faccia verifica con se stesso'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Governo serve agli italiani e questo deve interrogare ogni forza politica compreso Renzi il quale la verifica, la chiarezza, la deve chiedere a se stesso. Se ci crede o meno in questo Governo decida di andare avanti e di evitare ogni quotidiana polemica che finisce per determinare un rumore di fondo che non fa capire nemmeno ai cittadini cosa facciamo". Ad affermarlo è il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ai microfoni di Rtl 102.5 durante 'Non Stop News'. "Io mi occupo delle emergenze che sono rilanciare l’economia e il lavoro a cominciare dal Sud, ma questo riguarda anche il centro-Nord", aggiunge ancora il ministro.