Governo: Bettini a Faraone, 'allargare maggioranza non significa cacciare Iv'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Faraone fa finta di non capire. Non sono stato io a minacciare la sfiducia ad un Ministro del governo. Sfiducia ad un Ministro significa sfiducia all'intero esecutivo. Spero, come ho detto, che Italia Viva torni a uno spirito più unitario e dialogante. Non so se accadrà. Ma per evitare ultimatum distruttivi non è meglio per tutti allargare il consenso parlamentare attorno a Conte? Non per cacciare qualcuno, decisione totalmente fuori dalla mia portata, ma per assorbire eventuali decisioni irresponsabili da parte di pezzi dell'attuale maggioranza". Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, risponde al presidente dei senatori di Italia Viva che aveva criticato le parole di Bettini su un eventuale allargamento della maggioranza per scaricare la minaccia di crisi-

"È ovvio che in primo luogo occorre un chiarimento nel partito di Renzi, ma questo non è affatto in contraddizione con l'allargamento del campo democratico", chiarisce ancora l'esponente dem.