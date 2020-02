Mafia: figlio maresciallo Lombardo mostra foto morte padre 'non fu suicidio'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Una lettera che verrà consegnata al figlio del maresciallo solo anni dopo. "Quando solo nel 2012 mi viene consegnata la lettera perché non era più utile alle indagini, stranamente ci sono macchie di sangue...". "E c’è un'altra stranezza - aggiunge - le macchie di sangue sono entrate sotto il sedile. Sarò stupido ma penso che questa lettera è stata presa letta da qualcuno". Spiega anche che "non è mai stata fatta una perizia calligrafica e non si sa perché, non so come hanno lavorato. Hanno lavorato coi piedi, forse un bambino di 10 anni avrebbe lavorato meglio del pm che ha fatto brutta figura".

"Un'altra cosa che mi è sembrata strana, forse tra le più strane - continua Lombardo mostrando la fotografia del cadavere di suo padre - è quella pistola ancora impugnata e appoggiata sul bacino. Sembra un caso più unico che raro come in un film hollywoodiano. Mio padre tiene ancora stretta, in pugno, la pistola come fosse vivo. Mi hanno detto che quando ti spari alla tempia il braccio dovrebbe cadere perpendicolarmente, ma mai appoggiata sul grembo". "E se qualche esperto viene a dirmi il contrario sarei contento- dice -siamo all’assurdo". E non è finita. Che fine ha fatto l'ogiva? Si chiede Fabio Lombardo. "L'ogiva dalle perizie balistiche viene trovata a sei metri di distanza dall’auto - spiega - Il proiettile viene trovato quasi dietro l’auto, forse c’era vento forte di scirocco... Ma mi chiedo che giro fa il proiettile? Mah". "Dopo che il proiettile attraversa il cranio - aggiunge - dovrebbe presentarsi con la punta deformata e i solchi della canna. Quando ho visto la foto sono saltato in aria e ho chiesto al mio perito balistico. E lui mi ha detto 'molto probabilmente non è l’ogiva entrata e uscita dalla testa di tuo padre' perché a suo avviso 'sembra un'ogiva tolta dal caricatore e messa a terra'".

"In tutti questi anni l’ultima volta che sono stato sentito dai magistrati è stata nel 2015 dai pm della Trattativa Stato-mafia, chiesi ufficialmente sia la pistola che l’ogiva per farla esaminare dal mio perito. Mai avuto risposte.