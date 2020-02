Agricoltura: allarme Coldiretti, in Sicilia è emergenza siccità

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - "La terra è arsa, spaccata e i seminativi sono fermi. In Sicilia ormai è emergenza siccità: il grano non cresce, così come le colture per l’alimentazione degli animali. La durezza del terreno, per chi ha seminato tardi, impedisce persino la germinazione del seme". A lanciare l’allarme è Coldiretti Sicilia che, "oltre alla mancanza di pioggia", evidenzia come "i problemi siano acuiti anche dai venti forti e continui".

"La tensione è altissima - sottolinea - perché per il grano bisognerebbe avviare la concimazione ma in assenza di acqua non è possibile. Non solo non piove ma anche il vento forte e continuo contribuisce ad acuire la situazione. In alcune zone dell’Isola il paesaggio è irreale".