Prescrizione: Lollobrigida, 'per maggioranza conta solo mantenere poltrona'

Air Italy in liquidazione, gli aerei restano a terra

Roma, 11 feb. (askanews) - Air Italy finisce in liquidazione. È stato deciso dall'assemblea dei soci della compagnia aerea convocata oggi. "Gli azionisti di Air Italy, Alisarda e Qatar Airways, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato, hanno deciso all unanimità di mettere la società Air Italy in liquidazione in bonis". In questa fase Air Italy lavorerà per ...