Scienza: Bonetti, 'ambiente da abitare anche al femminile '

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Oggi è la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza. Le materie Stem non sono campi per soli uomini, sono ambienti da abitare al femminile, sono occasioni per esprimere la nostra passione, la nostra creatività, la nostra voglia di generatività, di giocare in squadra”. Lo dice in un videomessaggio la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La Ministra si trova oggi ad Abu Dhabi, nella sede della New York University, per portare la sua esperienza di donna nella matematica. “È un tema cruciale – sottolinea la Ministra – quello dell’accesso delle donne alle materie Stem: disegnerà il nostro futuro, la possibilità per le donne di accedere ai lavori del futuro e non restarne escluse. Talento, abilità ed esperienza nel mondo scientifico non sono prerogative maschili. Donne e uomini sono in egual misura chiamati a contribuire nel progresso scientifico alla costruzione del futuro dell’umanità. Il futuro aspetta il contributo delle donne”.

“Le donne – continua nel videomessaggio – possono dare e fare molto nella matematica e nelle scienze. Bisogna avere quel coraggio che ci dice: proviamoci, lo facciamo mai da sole, ma tutte insieme. Ci sono passioni che non hanno alcun genere, c’è solo una passione: quella che tu puoi generare”, ha concluso la Ministra Bonetti, richiamando il claim della campagna social promossa per la Giornata dal Dipartimento per le Pari Opportunità.