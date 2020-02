Mafia Trattativa: Davigo,'Sica sbagliò a prendere impronte giudice Di Pisa, erano inutilizzabili' (3)

(Adnkronos) - "Ero critico - spiegava nel verbale - perché ritengo che nel nostro ordinamento costituzionale non ci sia spazio per attività investigative che non siano comunque riconducibili ad autorità giudiziarie perché l'obbligatorietà dell'azione penale, il controllo della Polizia giudiziaria, l'obbligo di riferire in presenza di reati associativi... Se non avessimo reati associativi magari si potrebbe anche ipotizzare una attività di investigazione generale sganciata dall'investigazione. Ma al momento in cui si dice: esiste un'associazione criminale, è già una notizia criminosa , devi riferire, il pm ha l'obbligo di fare le investigazioni e di esercitare l'azione penale".​