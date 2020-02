Quixa presenta linea smart per salute, sicurezza digitale e casa

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Telefonia, Tv, informazione, delivery: gli abbonamenti mensili sono una tra le scelte più in voga tra gli italiani, per la comodità e anche per i costi contenuti. Quixa, la compagnia digitale del gruppo assicurativo Axa Italia, da sempre attenta alle nuove esigenze dei clienti, non è rimasta a guardare e ha creato quixa smart, la nuova linea di soluzioni con servizi innovativi di protezione per la salute, la casa e la sicurezza digitale con in più la possibilità di testarli per un mese gratuitamente, pagare mensilmente e disdire in qualsiasi momento.

Le tre soluzioni di cui si compone l’offerta sono acquistabili direttamente da smartphone, tramite pagamento mensile con carta di credito e garantiscono tutta la sicurezza e la trasparenza della tecnologia Blockchain.

Tre i prodotti che compongono attualmente l’offerta, pensata per le famiglie, in particolare con figli piccoli o adolescenti: quixa smart salute, la soluzione, a 8 euro al mese, che protegge tutti i membri della famiglia e che prevede prestazioni innovative come la telemedicina per mettersi in contatto con un medico o un pediatra anche in videochiamata, il rilascio della ricetta e consegna dei farmaci a domicilio, fino al trasferimento sanitario programmato e l’assistenza professionale a domicilio con infermieri, babysitter, dog sitter o fisioterapisti; quixa smart sicurezza digitale: a 4 euro al mese, grazie a questa soluzione, tutta la famiglia sarà protetta dai rischi derivanti dalla navigazione in rete, come gli attacchi alla reputazione o il cyberbullismo, il furto di identità digitale legato al credito o le controversie relative agli acquisti e-commerce, grazie all’intervento di legali specializzati e di esperti informatici che, attraverso il servizio di flooding, si occuperanno di disperdere i contenuti offensivi sul web; quixa smart casa: il prodotto che, a 5 euro al mese, si occupa di inviare un professionista, come un elettricista o un idraulico, in caso di imprevisti in casa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con ripristino dell’abitabilità in seguito a danni, furti o incendi. Inoltre, è possibile richiedere anche assistenza informatica per i device fissi, telefono, computer o stampante.

Si tratta dunque di un’offerta innovativa nel panorama assicurativo italiano pensata da Quixa er rendere più semplice, smart e allo stesso tempo sicura la vita quotidiana dei clienti, affiancandosi a loro come un vero e proprio partner in caso di bisogno.