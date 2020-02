Riforme: domani alle 20 vertice maggioranza con D'Incà

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - E' stato fissato per le 20 di domani il vertice di maggioranza con il ministro Federico D'Incà che riprende il lavoro sulle riforme. Si farà il punto, a quanto si riferisce, su quelle già avviate - come il ddl costituzionale che equipara l'elettorato attivo e passivo di Camera e Senato- e su quelle da avviare. I 5 Stelle potrebbero porre il tema del referendum propositivo.

Nel Pd invece si sta parlando di cancellierato e sfiducia costruttiva da 'abbinare' alla legge elettorale. Punti contenuti in un odg, firmato da Andrea Orlando e Dario Franceschini, tra gli altri e presentato all'ultima direzione dem a conclusione della riunione. Sia per i tempi stretti che per la complessità della materia, è stato concordato di rinviare la discussione all'assemblea del 22 febbraio.