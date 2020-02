Imprese: i manager, per rilanciare crescita Europa investire su tecnologia e sostenibilità

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - Investire in tecnologia, sostenibilità, talenti e risk management. Per invertire il rallentamento della crescita economica in Europa, scesa da un incremento del 2% negli ultimi cinque anni all'1,4% per il 2020 e il 2021. È quanto emerge da un sondaggio condotto su 215 manager di realtà industriali, finanziarie e tecnologiche, il 'Bdo European Survey: Ensuring a leadership position in 2025', realizzata da Bdo, organizzazione di società indipendenti che offrono servizi di consulenza professionale. Obiettivo della ricerca, condotta nel terzo trimestre del 2019, è di evidenziare le strategie adottate dalle imprese per rispondere alle fibrillazioni del mercato.

Dall’indagine, condotta su un panel di 215 manager (32 belgi e norvegesi, 31 spagnoli, 30 danesi, tedeschi, italiani, e inglesi), emergono cinque indicazioni di fondo. Sul fronte della crescita dimensionale più del 35% degli intervistati sta pianificando strategie che permettano di accrescere le rispettive quote di mercato, puntando ad acquisire una posizione di leadership.

La crescita, inoltre, è possibile se sostenuta da adeguati investimenti in tecnologie, innovazione e sviluppo prodotto e talento, ritenuti risorse imprescindibili per rilanciare le proprie imprese. I ridotti tassi di crescita stimati per le economie domestiche, così come i prevedibili effetti della Brexit avviatasi il 31 gennaio scorso e il perdurare delle tensioni per la guerra commerciale Cina-Usa, spingono le imprese europee a cercare strategie di penetrazione nei mercati mondiali ancora più forti.