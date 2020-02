Palermo: senegalese aggredito, Lega 'episodio vergognoso, città tutt'altro che sicura'

Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - "Se l'episodio relativo all'aggressione del giovane senegalese di sabato sera a Palermo dovesse avere una matrice razzista sarebbe vergognoso. La Lega condanna con fermezza qualsiasi episodio di violenza, a maggior ragione se è a sfondo razziale. Purtroppo, negli ultimi mesi il 'branco' ha colpito più volte a Palermo, prendendo di mira indistintamente giovani e anziani, uomini e donne senza badare al colore della pelle. Ci sono state decine di aggressioni". A dirlo sono il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo, Igor Gelarda, e il consigliere del Carroccio, Alessandro Anello, dopo il pestaggio di cui è rimasto vittima lo scorso weekend un ragazzo senegalese. Il giovane, secondo le prime informazioni, sabato scorso nella centralissima via Cavour sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di adolescenti.

"La verità è che Palermo è una città tutt'altro che sicura, nonostante il grande lavoro che fanno gli uomini e le donne delle forze dell'ordine - aggiungono i due leghisti -, che anche in questo caso faranno del loro meglio per trovare i colpevoli. Un plauso ai giovani palermitani che sono intervenuti in difesa del ragazzo aggredito, hanno dimostrato cosa significa avere senso civico. Al giovane senegalese porgiamo la nostra solidarietà e speriamo di avere presto la possibilità di incontrarlo", concludono Gelarda e Anello.