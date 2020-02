Iv: Renzi, 'a breve 'la mossa del cavallo', farà discutere'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Manca poco ormai. Manca veramente poco. 'La Mossa del Cavallo' è in arrivo. E spero che possa far discutere. Mi piacerebbe tanto che si entrasse nel merito delle cose che scriverò. Anche perché alcune - lo so - faranno molta polemica". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.