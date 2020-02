Milleproroghe: Cna, no a nuovi interventi su sconto in fattura senza confronto

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Cna invita il Governo e le forze politiche di maggioranza ad evitare nuove modifiche allo sconto in fattura nell’ambito della conversione del decreto Milleproroghe. "E' del tutto evidente - sottolinea in una nota - che sarebbe un intervento a gamba tesa dal momento che non si introducono proroghe di termini e soprattutto non ci sono stati confronti e coinvolgimenti dei soggetti interessati su una materia delicatissima".

Cna ribadisce "la netta contrarietà a ogni meccanismo che obblighi le imprese ad anticipare un contributo pubblico, operazione che spetta agli intermediari finanziari. Lo sconto in fattura è uno strumento discriminatorio nei confronti delle piccole imprese e, come ha evidenziato l’Autorità Antitrust in più occasioni, altera la concorrenza penalizzando i consumatori". Nella parte conclusiva dell’iter parlamentare sulla legge di bilancio "lo sconto in fattura era stato inizialmente abrogato riconoscendo la fondatezza degli argomenti esposti dalla CNA e poi reintrodotto dopo 24 ore anche se con un perimetro di applicazione più circoscritto, limitato a lavori condominiali con valore superiore a 200mila euro".

Cna sottolinea "che un nuovo intervento normativo senza un preventivo confronto con le organizzazioni di settore rischia di generare ulteriori disagi e confusione per le imprese e per gli stessi consumatori con il probabile effetto di provocare un pericoloso blocco del mercato".