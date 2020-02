Palermo: il senegalese aggredito, 'essere nero o bianco che senso ha?'

Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - "Essere nero o bianco, che senso ha?". E' quanto dice Kande, il giovane senegalese aggredito nella notte tra sabato e domenica in centro a Palermo da un gruppo di adolescenti. "Vi ringrazio ancora, e urlo con voce alta che Palermo è una bellissima città accogliente antirazzista, a Palermo ci sono tante belle persone - scrive su un posto - io mi trovo veramente benissimo a Palermo, ci sono pochi quelli che non sono mai usciti da Palermo, gli consiglio di girare un po' il mondo e vedere come funziona. Sono veramente animali, troppo chiusi, essere nero o bianco che senso ha?"

"Non ho più parole, comunque a Palermo ci sono sempre tante belle persone, non siete tutti razzisti, a Palermo i razzisti ci sono, ma sono pochissimi"; conclude. "Palermo è la mia città preferita", dice.