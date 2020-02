Prescrizione: Bellanova, 'Iv tiene punto ma vera emergenza è lavoro'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "C'è un Paese che discute da giorni sulla prescrizione, bandierina che i 5 Stelle vogliono imporre agli alleati di governo e che il Partito Democratico subisce, fingendo che non si tratti di un obbrobrio giuridico. E Italia Viva che tiene il punto, nonostante zelanti retroscenisti si affannino a raccontare tutt'altro". Lo scrive Teresa Bellanova su Fb.

"E c'è un Paese reale, che ha enorme potenzialità ma dove si registra un allarmante calo della produzione industriale: -1,3% nell'anno 2019, dato mai così in basso dal 2013, trascinato da un drammatico -13,9% del settore automobilistico e solo attenuato dalla buona notizia di un +2,9% nel settore di cui mi occupo, quello agroalimentare. Con previsioni non buone per il 2020, soprattutto alla luce della situazione internazionale".

"Ditemi voi quale è la vera emergenza. E cosa dovrebbe essere sul tavolo del Governo, sulle prime pagine dei nostri quotidiani, all'attenzione dei commentatori. Io non ho dubbi: la vera emergenza è il lavoro".