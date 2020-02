Prescrizione: Faraone, 'con processi veloci non serve abolirla'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Una domanda a Conte e a Bonafede: se la riforma del processo che si voterà in Cdm lunedì è efficace, se veramente i processi saranno più veloci, che bisogno c’è di abolire la prescrizione? Non ci sarà nessun abuso della prescrizione che diventerebbe un argine per le eccezioni”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.