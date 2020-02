Sicurezza: Sibilia, 'nel 2019 296 sgomberi per occupazioni abusive'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Tornando infine alla vicenda romana, Sibilia ricorda che "il 12 ottobre 2013 un gruppo di circa 300 persone, sostenute dal movimento per il diritto all'abitare 'Action', ha occupato arbitrariamente" l'immobile di via di Santa Croce in Gerusalemme, ex sede dell'Inpdap.

"Alla denuncia ritualmente presentata da parte della proprietà ha fatto seguito l'instaurazione di un procedimento penale. Non risultano, al momento, adottati provvedimenti dell'autorità giudiziaria che, come noto, dato l'elevato numero di occupazioni in corso nella capitale, ne consentirebbero l'inserimento nel piano degli sgomberi, da ultimo predisposto dal prefetto di Roma il 18 luglio 2019. Il piano riguarda 23 immobili, individuati in base a specifici criteri di priorità, fissati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica".