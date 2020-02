Palermo: lotta all'abusivismo commerciale, controlli a Brancaccio e alla Kalsa

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - Sono i quartieri di Brancaccio e della Kalsa, a Palermo, ad essere finiti questa volta nel mirino dei controlli della polizia contro l'abusivismo commerciale. In piazza Torrelunga, a Brancaccio, gli agenti hanno denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico e possesso di alimenti in cattivo stato di conservazione un ambulante intento a vendere frutta e ortaggi. All'uomo, sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione per il commercio, è stata comminata una sanzione di 309 euro, mentre 2.015 chili di frutta sono stati sequestrati e donati ad alcuni istituti di beneficenza. Distrutti invece i circa 59 chili di ortaggi cotti (patate, carciofi) ritenuti dall'Asp non idonei al consumo. Sequestrati anche un furgone e una motoape che l'ambulante utilizzava per il commercio.