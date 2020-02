Sicilia: 10 febbraio tavolo tecnico su zone franche montane

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - Sarà l'assessore al Territorio Totò Cordaro a presiedere il tavolo tecnico sulle zone franche montane convocato per lunedì 10 febbraio, alle 10.30, a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci non potrà infatti essere presente "per via di impegni istituzionali improrogabili". Saranno presenti invece una nutrita delegazione della deputazione nazionale, i sindaci dei Comuni sopra i 500 metri e il comitato regionale pro Zone franche montane. L'invito è stato inoltrato anche alla deputazione regionale e alle organizzazioni datoriali e sindacali regionali e sarà il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè a concludere i lavori.