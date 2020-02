Trapani: 12 dosi di cocaina nascoste nelle parti intime, arrestata una coppia

Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - Dodici dosi di cocaina, dal peso complessivo di 16 grammi, confezionate in bustine di plastica e nascoste nelle parti intime. Una coppia di Mazara del Vallo, 37 e 35 anni, è stata arrestata dalla polizia per spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno fermato la coppia, dopo alcuni giorni di pedinamenti, mentre stava rientrando nel suo appartamento nella zona est della città. A nascondere la droga, trovata durante una perquisizione personale, era la donna mentre nel loro appartamento e nel garage gli agenti hanno trovato tutto il materiale necessario per il confezionamento. Sequestrati anche 3.400 euro in banconote di diverso taglio, molte delle quali custodite dalla donna in quattro portafogli diversi. I due si trovano agli arresti domiciliari.