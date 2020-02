Mafia: boss Graviano a pm 'Perché non l'ho detto prima? Pm, non mi faccia parlare...'

Reggio Calabria, 7 feb. (Adnkronos) - "Signor Graviano, perché di queste cose sta parlando soltanto adesso e non lo ha fatto prima?". "Dottore, non mi faccia parlare...". Così il boss mafioso Giuseppe Graviano, rispondendo in videoconferenza al Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, nel processo sulla 'ndrangheta stragista.