Mafia: boss Graviano, 'non parlo di intercettazioni finché non le ascolterò' (2)

(Adnkronos) - E oggi il pm ha criticato il carcere: "Graviano sta chiedendo un computer su cui potere ascoltare quelle conversazioni, non si può fare alla presenza della guardia penitenziaria? A me sembra paradossale. E' mai possibile che non ci sia un computer nel carcere..."'. E la Presidente della Corte: "Significherebbe rinviare ancora in attesa dell'ascolto delle conversazioni...".

Il pm ha detto: "Io sono pronto a fare l'esame ma non voglio che su determinate domande si possa dire 'non rispondo perché non ricordo perché non ho ascoltato' e ha poco senso". E ha aggiunto:"Hanno comprato un apparecchietto vecchio di anni, in carcare ci saranno decine di computer e in due mesi non è stato fatto".