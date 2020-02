Campania: Molteni (Lega), 'nessun problema con Caldoro ma presto per nomi'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il 18 febbraio con Salvini a Napoli apriremo il ventaglio di proposte. Con Caldoro non ho alcun problema, ci parlo speso, l'ho visto nei giorni scorsi a Roma. C'è un clima sereno, bisogna essere coesi", ma "è presto per parlare di nomi. Non è il metodo giusto". Lo dice, in un'intervista a 'Il Mattino', Nicola Molteni, coordinatore regionale della Lega in Campania, a proposito del candidato presidente del centrodestra per le prossime elezioni.

"Io parto dal presupposto -aggiunge- che voglio un centrodestra unito e coeso. Si vince nel momento in cui si offre agli elettori il progetto di una Campania nuova. Come ha sempre fatto, il centrodestra troverà l'uomo giusto per dare voce a questa esigenza di rinnovamento".

"Tempo ce n'è. Salvini, Meloni e Berlusconi -assicura Molteni- troveranno il punto di caduta nell'interesse dei territori, come è sempre accaduto finora".